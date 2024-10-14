セガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』が実写ドラマ化。Amazonプライム・ビデオで10月25日から配信がスタートする。 【写真】原作と違いすぎ！”渋さ”に欠けた伊達刑事を演じる俳優「アクションアドベンチャーというジャンルのゲームである『龍が如く』シリーズは“大人向けエンタテインメント作品”というコンセプトで、2005年に1作目が発売されました。実在する歓楽街をモデルにした“神室町”を舞台に“伝説の極道”という