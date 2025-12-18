au +1 collectionとしてフラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」が販売開始！KDDIは12日、Lenovo Group傘下のFCNTが展開する「arrows」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「arrows Alpha」の楽天モバイル向け「arrows Alpha（型番：M08）」を公式アクセサリーブランド「au +1 collection」として取り扱うと発表しています。2025年12月12日（金）10時より販売し、販路は公式Webストア