メキシコ中部で10人が乗った小型飛行機が墜落し、少なくとも7人が死亡しました。【映像】墜落した小型機から黒い煙があがる様子AP通信などによりますと、15日、メキシコの首都メキシコシティ近郊のトルーカ空港から5kmほど離れたところに、小型飛行機が墜落しました。小型機はプライベートジェットで乗客8人と乗員2人が乗っていて、これまでに少なくとも7人の死亡が確認されています。小型機はサッカー場に緊急着陸しよう