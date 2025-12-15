東出昌大が一糸まとわぬ姿で入浴するシーンに、視聴者から驚きの声が寄せられた。【映像】「こんなに映していいのか」衝撃の入浴シーン12月14日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃12が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んだ。今回の放送でくるまは、途中から旅に合