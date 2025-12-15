8Æü¤Ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÉÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼¼°æ¤Ï6Æü¡¢·ìÇ¢¤ÈÇØÃæ¤ÈÊ¢¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ìÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÅ¾¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤­¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£11Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¤ó¤è¡£¤¢¤È¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¡£º£¡¢Æ¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡Ö¹³À¸ºÞ