Photo: mio 2025年5月17日の記事を編集して再掲載しています。クーラーをつけるには早いこの時期に。東京では夏日が続き、部屋に風が通らないと暑く感じるこの頃。シロカから今年新しく出た「フィルター付きサーキュレーター扇風機」なら、お部屋の空気をぐるっと循環させて涼しくしてくれました。部屋全体に自然な風が行き届く