「時間がない」「子どもが食べる分だけ炊きたい」。そんなときに活躍するのがHARIOの「ガラスのレンジご飯釜（XRCN-2）」です。お米を水に浸して、レンジで10分。吹きこぼれの心配なくふっくらと炊き上がり、内フタを外せば蒸し器としても使える。今回は、この製品を実際に使いながら、コンパクト性と1台2役の機能の実力を試してみました。●「吹きこぼれなし、ふっくら炊飯」の実感ガラスのレンジご飯釜の容量は1〜2合ですが