12月15日(月)21:00LIVEスタート予定Jリーグ番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの3人が集合し『2025年「非公式」アウォーズ』などについて語るLIVE配信を行います。