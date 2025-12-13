「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が13日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。1年間、別の芸名で活動していた過去を明かした。パーソナリティーの麒麟・川島明から「15歳の時に花椿（はなつばき）という芸名で活動していた時期がある」と話題を振られ、「私、実は“めるる”じゃなくて“花椿”だったんですよ、1年間だけ」と笑いながら明かした。めるるは2017年から約1年、エンタメ動画