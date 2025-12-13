Audible¤Ï¡¢±Ñ¥À¥¬ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¡ÊÃø¼Ô¡§ÂçÃ«¾½¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Î¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡£±ÑÌõÈÇ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥êーÊ¸³Ø¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡Ê¥À¥¬ー¾Þ¡Ë¤ÎËÝÌõÉôÌç¤ò2025Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ëÂè37²ó¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤â