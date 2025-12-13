Audible¡¢±Ñ¥ß¥¹¥Æ¥êーÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¥À¥¬ー¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï
¡¡Audible¤Ï¡¢±Ñ¥À¥¬ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¡ÊÃø¼Ô¡§ÂçÃ«¾½¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Î¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡£±ÑÌõÈÇ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥êーÊ¸³Ø¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡Ê¥À¥¬ー¾Þ¡Ë¤ÎËÝÌõÉôÌç¤ò2025Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ëÂè37²ó¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥¬ー¾Þ¼õ¾Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¡¢¥¢¥¸¥¢¤Îºî²È¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
²¦Ã«¾½¤µ¤ó
¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤òÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤È¤¹¤ë½÷À¡¦¿·Æ»°Í»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥¹¥¿ー¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¾®Àâ¡£Ë½ÎÏÃÄ²ñÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Î¸î±Ò·ó±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦Æ±À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¤µ¤ó