【モデルプレス＝2025/12/12】女優・マルチタレントの今泉佑唯が、11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（毎週月曜深夜1時56分〜）に出演。YouTuberで元夫であるワタナベマホトの週刊誌記者への対応を明かした。【写真】元欅坂人気メンバー、元夫はYouTuber◆今泉佑唯「逆に撮られた方がラッキーだったりとか」YouTuberとの交際に言及スタジオトークで一般人以外の人との交際について話が及ぶと、今泉は「YouTuberさんが悪い