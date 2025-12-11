Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬10Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«Ëë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï11Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ò²÷¾¡¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î31ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥´¥¸¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò¼º¤¦¤¬¡¢Âè2¡¢3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£Âè4¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Âè5¡¢6¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·¤Æ4¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£·î¾å½Ü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6¥²¡¼¥à