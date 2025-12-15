張本の第5ゲームの巻き返しは見事だった(C)Getty Images卓球のWTTツアー上位選手により争われる、「WTTファイナルズ香港2025」のシングルス決勝が現地時間12月14日に行われ、男子は世界ランク5位の張本智和が大会初制覇を達成した。同4位でパリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）との決勝戦を4−2で制し頂点の座を掴んだ。【動画】中国の世界王者を圧倒！張本智和、気迫の世界制覇シーンを見る張本とモー