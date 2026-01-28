2月6日から始まるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。オリンピックのような大きな大会時は多くの人がアスリートたちを応援し、その勝利に沸く一方で、XやインスタグラムといったSNSでは、アスリートや関係者が誹謗中傷により攻撃されるケースも目立っている。【写真を見る】ネットでの誹謗中傷に対し、張本選手が語った“清々しい言葉”パリオリンピックでは、国際オリンピック委員会の選手委員会が五輪期間中にオンライ