元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんは12月8日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの丸高愛実さんとのツーショットを披露しました。【写真】柿谷曜一朗＆美人妻のツーショット「ずっっと一番大好きな夫婦」柿谷さんは「結婚して9年目10年目もよろしくね」とつづり、1枚の写真を投稿。丸高さんとの仲むつまじいツーショットです。お祝いで訪れたレストランで撮影したようで、大きな記念プレートを2人で持っています。柿谷さん