元スペイン代表DFジェラール・ピケが考案した7人制サッカーの世界大会「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」で日本代表は、1月4日の初戦でアメリカ代表に敗れて黒星スタートとなった。その裏側で、首脳陣から選手たちへ突きつけられた“規律”に関する厳しい言葉が明らかになり、反響を呼んでいる。【映像】目の色が違う…バチバチの前日練習 初戦のアメリカ戦、日本代表は開始早々に4連続失点を喫する苦