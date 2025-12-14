柿谷曜一朗氏が前半だけで1ゴール1アシストの活躍【写真：柳瀬心祐】FOOTBALL ZONE

自身の引退試合で大活躍の柿谷曜一朗氏が「やばない？」と本音漏らす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催された
  • スタメン出場した柿谷氏は前半で1ゴール1アシストの活躍ぶり
  • ハーフタイムにはピッチに座り込み「やばない?」と本音を漏らした
