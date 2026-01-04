【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 2−5 アメリカ代表（日本時間1月4日／トライデントアリーナ）【映像】本当に素人？神コースに突き刺した瞬間人気ゲーム配信者の加藤純一が、元日本代表FWの柿谷曜一朗直伝のPK必勝法でゴールネットを揺らした。冷静に打ち抜いた神様コースへの一撃にファンたちも衝撃を受けている。日本時間1月4日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026