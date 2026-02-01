【ブンデスリーガ】RBライプツィヒ 1−2 マインツ（日本時間1月31日／レッドブル・アレーナ）【映像】佐野海舟にブチギレ！→無視して立ち去るマインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、球際で流石の強さを発揮した。うまく体を入れてボールを巻き取ったところで、相手に引き倒されてファウルを誘発。佐野の巧みなディフェンスに相手選手が苛立つ一幕があった。 マインツは日本時間1月31日、ブンデスリーガ第20節でRBライプ