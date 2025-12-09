サンリオキャラクターデザインの、席を確保したい時に活躍する「スタンドミラー」と、手紙交換をしていた頃を思い出す「おてがみポーチ」が新登場♪可愛い便利なグッズをチェックしよう。☆可愛いデザインの便利なミラーやおてがみポーチをチェック！（写真23点）＞＞＞ベネリックより、サンリオキャラクターズの新作カプセルトイが新登場！「サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー」は、持ち運びに便利な手のひらサ