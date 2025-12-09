【サンリオ】お席確保のめじるし「スタンドミラー」が便利！ 可愛い「おてがみポーチ」も登場
サンリオキャラクターデザインの、席を確保したい時に活躍する「スタンドミラー」と、手紙交換をしていた頃を思い出す「おてがみポーチ」が新登場♪ 可愛い便利なグッズをチェックしよう。
☆可愛いデザインの便利なミラーやおてがみポーチをチェック！（写真23点）＞＞＞
ベネリックより、サンリオキャラクターズの新作カプセルトイが新登場！
「サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー」は、持ち運びに便利な手のひらサイズのミラー。
表面は「この席は使っています、ごめんね」という内容のメッセージ、裏面は顔を隠している各キャラクターをデザイン。
席の確保を明示する時に使用する席札の役割を兼ね備え、カフェやフードコートなどで席を確保したい時、注文や少しの時間離席する際に、席札として活用することができる。
愛らしいキャラクターたちの姿を見れば、席を探している他の人もつい心が和むかも？
デザインは、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、ハンギョドン、ポチャッコ、リトルツインスターズ、タキシードサムの8種類。
ポーチに入れて持ち運べば、メイク直しの際にミラーとして使用できるほか、席札としても活躍するユニークな便利アイテムだ。
「サンリオキャラクターズ あのころのおてがみポーチ」はノートを切ってメッセージを書き、折りたたんで手紙交換などをしていた頃が懐かしい、手紙のような見た目のポーチ。
表面は手描き風のキャラクターデザインで、各キャラクターのイメージにぴったりな、さくらんぼや星などのアイコンをあしらわれている。
ノートの罫線や宛先を書くための余白をあえて設け、裏面は折りたたんだ際に重なる部分が立体になっているといったこだわりポイントにもご注目を。
お手持ちのリップや折りたたみミラーなど、小物を入れるのに便利です。
デザインは、マイメロディ、ハローキティ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、シナモロール、ぼんぼんりぼんの6種類。
いずれも全国のカプセルトイ自販機にてお取り扱い中なので、探してみてね！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
☆可愛いデザインの便利なミラーやおてがみポーチをチェック！（写真23点）＞＞＞
ベネリックより、サンリオキャラクターズの新作カプセルトイが新登場！
「サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー」は、持ち運びに便利な手のひらサイズのミラー。
表面は「この席は使っています、ごめんね」という内容のメッセージ、裏面は顔を隠している各キャラクターをデザイン。
席の確保を明示する時に使用する席札の役割を兼ね備え、カフェやフードコートなどで席を確保したい時、注文や少しの時間離席する際に、席札として活用することができる。
愛らしいキャラクターたちの姿を見れば、席を探している他の人もつい心が和むかも？
ポーチに入れて持ち運べば、メイク直しの際にミラーとして使用できるほか、席札としても活躍するユニークな便利アイテムだ。
「サンリオキャラクターズ あのころのおてがみポーチ」はノートを切ってメッセージを書き、折りたたんで手紙交換などをしていた頃が懐かしい、手紙のような見た目のポーチ。
表面は手描き風のキャラクターデザインで、各キャラクターのイメージにぴったりな、さくらんぼや星などのアイコンをあしらわれている。
ノートの罫線や宛先を書くための余白をあえて設け、裏面は折りたたんだ際に重なる部分が立体になっているといったこだわりポイントにもご注目を。
お手持ちのリップや折りたたみミラーなど、小物を入れるのに便利です。
デザインは、マイメロディ、ハローキティ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、シナモロール、ぼんぼんりぼんの6種類。
いずれも全国のカプセルトイ自販機にてお取り扱い中なので、探してみてね！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250