ラ・リーガ第15節でレアル・マドリードはセルタと対戦し0‐2で敗戦した。この試合でレアル・マドリードはイエローカード7枚、退場者2人と大荒れの内容となっている。54分にセルタのビリオット・スウェドベリが左サイドからのクロスを技ありゴールで先制。アウェイのセルタ優勢で試合が進む中でフラン・ガルシアが立て続けにカードをもらい退場処分を受けてしまう。そして試合は動かず終了間際にアルバロ・カレーラスがレフェリーへ