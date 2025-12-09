ソフトバンクの孫正義会長が最近李在明（イ・ジェミョン）大統領と会い、「人工知能（AI）革命時代にはエネルギー確保が極めて重要だ。韓国の決定的弱点がエネルギー」と助言した。国際エネルギー機関（IEA）も最新の報告書で同様の問題意識を示し、「電力インフラに対する相当な投資が必要だ」と指摘した。IEAの「韓国エネルギー政策レビュー」によると、韓国は周辺国と電力網がつながっていない典型的孤立系統だ。欧州のように国