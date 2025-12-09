きょうのユーロドルは戻り売りが優勢となっており、１．１６ドル台前半に値を落としている。１００日線が１．１６４５ドル付近に来ているが、その水準を下回る動きが見られている。１．１６ドルよりも下に２１日線が来ているが、目先の下値水準として意識されている。 本日はシュナーベルＥＣＢ理事の講演が伝わっており、ＥＣＢの次の行動は利下げではなく利上げになる可能性があると示唆した。同理事は「利上