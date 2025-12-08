12月6日、1990年代の人気グループ「太陽とシスコムーン」の公式Xが画像をアップ。12月6日と7日に上野公園で行われた無料アイドルフェス「#HNGSONIC2025 -秋→冬-」に出演した姿を公開した。「現在のメンバーは信田美帆（53）、稲葉貴子（51）、小湊美和（48）の3人。本多RuRu（49）は中国出身で、現在はアメリカに移住しているため、ビデオ通話などでイベントに参加したりしていますね。太陽とシスコムーン（以下、太シス）は