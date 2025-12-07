£Ò£É£Ú£É£Î¤Ï£·Æü¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Î´úÍÈ¤²¤«¤é£±£°¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££Í£Ö£Ð¤Ë¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢É½¾´¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ»äÉþ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê£±£°Ç¯Á°¤Ï¡Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤¹¤´¤¤Âç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¡¢¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¡Ë¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âÅö»þ¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¡ÊÀ¤´Ö¤Î¡ËÇ§ÃÎ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢