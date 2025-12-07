Ê®²Ð¤·¤¿ÊÆ¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¥­¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¡á6Æü¡ÊUSGS¤ÎX¤«¤é¡¢¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡ÊUSGS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î³è²Ð»³¥­¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤¬6Æü¡¢Ê®²Ð¤·¤¿¡£3¥«½ê¤ÇÆ±»þ¤ËÊ®²Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢USGS¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÄº¿¶è°èÆâ¡£Ê®¤­¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÏ´ä¤Ê¤É¤Î¹â¤µ¤¬°ì»þÌó370¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£USGS¤¬½»Ì±¤é¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª