リリースで発表J1のアルビレックス新潟は12月7日、トップチームの監督に船越優蔵氏が就任することを発表した。船越氏は、現役時代にガンバ大阪へ加入し、オランダのテルスターでのプレーも経験。湘南ベルマーレ、大分トリニータを経て、新潟にも選手として在籍した。J1リーグ通算では37試合出場3得点、J2リーグ通算では128試合出場28得点の記録を持つ。引退後は2011年から2012年にかけて新潟ジュニアユース（現U-15）のコー