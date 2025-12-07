【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、空中戦で“垂直落下”の瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟を襲った危険なプレーが話題を集めている。空中戦の競り合いで垂直落下すると、ファンからは「壊れないか心配」と心配の声があがった。日本時間12月6日のブンデスリーガ第13節で、マインツはホームでボルシアMGと対戦。先発に名を連ねた佐野は中盤で攻守に