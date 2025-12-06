日本交通文化協会が、東武鉄道の依頼を受けて陶板レリーフ「TO THE SKY」を移設。とうきょうスカイツリー駅の新駅舎供用開始に伴い、2025年12月7日より一般公開されます。東京スカイツリーのデザイン監修者でもある彫刻家・故 澄川喜一氏が手掛けた作品が、新東口改札内で再び人々を迎えます。 とうきょうスカイツリー駅 陶板レリーフ「TO THE SKY」 公開日：2025年12月7日(日)設置場所：東武スカイツリーライン