良品計画は、10月19日から停止していた「無印良品ネットストア」について、12月1日に一部商品の受注および出荷業務を再開した。大型家具や産地直送品などが対象となる。 再開するサービスは、ネットストア内の大型家具と産地直送ページ「諸国良品」などの受注・出荷業務、および「月額定額サービス」の申し込み。全商品の受注・出荷再開は、12月中旬になる予定。 このほか、停止していた実店舗で