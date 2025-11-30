大阪府警の警察官が、ステッカーなど60点以上を万引きした疑いで逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪・交野警察署刑事課の巡査長、松田浩之容疑者（41）です。松田容疑者は28日、大阪市北区の阪急三番街にあるグッズ販売店で、キャラクターのステッカーなど62点を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、警戒中の保安員がリュックサックに商品を入れて店を出る松田容疑者を目撃し、声をかけました。その後、松田