定年後も現役時代と同じペースでNISAを積み立て続ける場合、資金のやりくりに悩む家庭も少なくありません。60歳以降は収入が減る一方で支出は大きく変わらず、無理な投資は家計を圧迫しがちです。 本記事では、統計データを基に60歳代・70歳代の平均的な収入や余裕資金、リスク許容度に応じた投資割合の考え方を整理し、無理なく投資を続けるための目安を紹介します。 収入からNISAなどへの振り分け割合