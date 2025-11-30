インスタグラムでプレゼント企画今季、米女子ゴルフの下部ツアーを主戦場とした原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が28日、インスタグラムを更新した。オフに入ることを報告するとともに、ファンへの感謝を込めた「プレゼント企画」を突如発表した。原はインスタグラムで、推薦枠を得て出場した国内女子ゴルフツアーについて「悔しくも楽しい3試合となりました！」と回顧。最終ホールが「素ダボ」だった悔しさを滲ま