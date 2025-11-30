インスタグラムでプレゼント企画

今季、米女子ゴルフの下部ツアーを主戦場とした原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が28日、インスタグラムを更新した。オフに入ることを報告するとともに、ファンへの感謝を込めた「プレゼント企画」を突如発表した。

原はインスタグラムで、推薦枠を得て出場した国内女子ゴルフツアーについて「悔しくも楽しい3試合となりました！」と回顧。最終ホールが「素ダボ」だった悔しさを滲ませつつ、来季は「2連続バーディーでスタートしてイーブンに戻せるように！！の心意気でオフの日々を過ごしていきます」と意気込んだ。

さらに「プレゼント企画を考えちゃいました」と記した。ハッシュタグ「#英莉花のベストコーデ賞」を付けた投稿から優勝者1名を選出し、今季使用したキャディーバッグを贈るという。

原の粋なファンサービス企画に「もちろんサイン入れてほしい」「最高です！！」「凄すぎるプレゼント企画」などと歓喜の声が寄せられ、大好評のようだ。すでにハッシュタグの付いた多くの投稿が集まっている。

原は今季、米下部EPSONツアーに参戦。ポイントランキングで年間5位に入り、来季米ツアー出場権を獲得した。束の間のオフを経て、さらなる飛躍を誓う。



（THE ANSWER編集部）