生まれたばかりの赤ちゃん犬が、何をしても全く起きない──そんな心配から、飼い主さんは病院へ向かったといいます。そこでついたまさかの診断名が話題となり、記事執筆時点で90万回再生を突破。「おもしろいｗ」「診断名可愛い」などの声が寄せられています。 【動画：全然起きない赤ちゃん犬→心配になり病院に行った結果…思いもよらない『まさかの診断名』】 心配になるほど起きないロンくん TikTokアカウント「rara121012