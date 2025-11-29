生まれたばかりの赤ちゃん犬が、何をしても全く起きない──そんな心配から、飼い主さんは病院へ向かったといいます。

そこでついたまさかの診断名が話題となり、記事執筆時点で90万回再生を突破。「おもしろいｗ」「診断名可愛い」などの声が寄せられています。

心配になるほど起きないロンくん

TikTokアカウント「rara12101210」に登場するのは、母犬の「ララ」ちゃんと、赤ちゃん犬の「ロン」くん。白黒の毛並みが印象的な、チワワの親子です。とある日、ロンくんは仰向けのまま、動く気配もなく眠り続けていたといいます。

すぐそばにいたララちゃんは、顔を激しく舐めて呼びかけているような様子を見せていたそう。しかし、顔が歪むほどの勢いで舐めても、ロンくんは手足をだらりと投げ出したまま微動だにしなかったんだとか。

病院で告げられたのは…

その後、飼い主さんの手のひらにそっと乗せられたロンくんも、やはり起きる様子は見せなかったとのこと。目を半開きにし、ぬいぐるみのように力が入らない状態からは、思わず心配になるのも納得です。

飼い主さんが病院へ連れて行くと、そこで伝えられた診断名は、なんと「寝坊助」。深刻な問題はなかったことに胸をなで下ろすと同時に、思わず笑ってしまうような結果だったとか。ぐっすり眠るロンくんのお姿は、診断名を知った後だと、より平和で愛らしく見えるのでした。

甘えん坊なロンくん

別の投稿では、ララちゃんにぴったりと顔を寄せ、並んで伏せているロンくんの姿が。常にララちゃんのそばにいたい気持ちが溢れるようなロンくんからは、甘えん坊な様子が伝わってきます。

そんなロンくんは一人では眠れないそうで、毎晩飼い主さんと一緒に寝ているのだとか。また飼い主さんが手をポンポンと叩くと、すぐに駆け寄ってきてくれるのだそう。ララちゃんや飼い主さんのことが大好きで甘えん坊なロンくん。その姿はより一層愛おしく感じられるのでした。

投稿には「ロン君も診断名も可愛い」「朝ごはん中に笑いました（笑）」「診断名がねぼすけなのもおもしろいｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『rara12101210』では、ララちゃんとロンくんの他に、ロンくんのきょうだいのメルちゃんも登場します。親子で寄り添う微笑ましい日常が多数投稿されているので、癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

