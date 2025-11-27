２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１４．６７ドル高の４万７４２７．１２ドルと４日続伸した。１１月のシカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回った。週間の新規失業保険申請件数は市場予想を下回ったものの、利下げ期待は継続し、全体相場をサポートした。翌日が感謝祭の祝日に伴い休場となり、２８日は短縮取引となることから、新たにポジションを形成する向きは限られた。 ボーイング