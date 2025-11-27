２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１４ドル高 利下げ期待が継続 ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１４ドル高 利下げ期待が継続

２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１４．６７ドル高の４万７４２７．１２ドルと４日続伸した。１１月のシカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回った。週間の新規失業保険申請件数は市場予想を下回ったものの、利下げ期待は継続し、全体相場をサポートした。翌日が感謝祭の祝日に伴い休場となり、２８日は短縮取引となることから、新たにポジションを形成する向きは限られた。



ボーイング＜BA＞やウォルマート＜WMT＞が買われ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やデル・テクノロジーズ＜DELL＞が株価水準を切り上げ、ハーバライフ・ニュートリション＜HLF＞が急伸した。半面、セールスフォース＜CRM＞が値を下げ、ディア＆カンパニー＜DE＞が下値を探る展開となった。



ナスダック総合株価指数は１８９．０９ポイント高の２万３２１４．６８と４日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やブロードコム＜AVGO＞が買われ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が頑強。ロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞やアーバン・アウトフィッターズ＜URBN＞が大幅高となった。半面、アルファベット＜GOOG＞が軟調。ワークデイ＜WDAY＞とZスケーラー＜ZS＞が急落した。



