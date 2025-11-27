「今日スーパー行ったら半玉レタスに1個ずつミニトマト入れて売られてたんやけど、どんな意図があるかわかる方居ます…？不思議で仕方ない、なぜなの」【写真】レタス半玉と一緒にパッキングされていたのは…スーパーの野菜売場で、奇妙な光景を目の当たりにした投稿主のyoshimiさん（@_yoshimi3_）。スレッズに投稿された画像に写るのは、どこのスーパーでも売っている一般的なレタスなのですが……よく見ると真ん中にちょこんと