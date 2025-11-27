厳重警備の法廷に響き渡る遺族の怒声――。２０１３年に「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さん（当時７２歳）を拳銃で射殺したとして殺人と銃刀法違反の罪に問われた田中幸雄被告（５９）の初公判が京都地裁で行われ、同被告は無罪を主張した。起訴状によると同被告は１３年１２月１９日午前５時４５分頃、氏名不詳者らと共謀し、京都・山科区の王将フードサービス本社前で大東さんの腹や胸を拳