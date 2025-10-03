ニューストップ > 国内ニュース > 「餃子の王将」社長が射殺された事件 争点は被告の「犯人性」 「餃子の王将」社長の狙撃事件 殺人事件 餃子の王将 暴力団 裁判 時事ニュース 共同通信 「餃子の王将」社長が射殺された事件 争点は被告の「犯人性」 2025年10月3日 17時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「餃子の王将」の社長が射殺された事件の初公判が11月26日に開かれる 被告の「犯人性」が争点で、事件の背景を検察側がどう説明するか注目される 争点などを絞り込む公判前整理手続きは昨年2月から継続的に実施していた 記事を読む 関連の最新ニュース 「餃子の王将」社長の狙撃事件 記事時間 「餃子の王将」社長が射殺された事件 争点は被告の「犯人性」 記事時間 12/18 14:50 「餃子の王将」社長射殺事件「共犯者」存在か 関係者「ここからが難しい」 記事時間 11/06 08:03 餃子の王将社長射殺事件「事件の黒幕」と呼ばれた男性の現在 おすすめ記事 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分