晩婚化と高齢化に物価高や金利上昇が重なり、70歳前後で破産の危機に瀕する人が増え続けている。長く働いて稼ぎ続けるという解決策もあるが、実際にはシニア再就職市場は超狭き門。経済的不安に加えて病気や家族の問題まで抱える高齢者たちの現実を追った。◆すでに家計は破綻している「すでにうちの家計は破綻しています……」こう話すのは家賃4万2000円の都内格安アパートで暮らす友永英太さん（仮名・63歳）だ。20代で結婚し、3