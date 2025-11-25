今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米経済指標などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円２０～１５７円２０銭。 今晩は９月の米卸売物価指数（PＰＩ）や小売売上高が発表される。米政府機関の閉鎖の影響で発表が遅れており、その結果に対する反応が関心を集めている。また、米１１月消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業指数なども発表される。 出所：MINKABU PRESS