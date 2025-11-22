COP30の会合前に打ち合わせをするコレアドラゴ議長（右から2人目）＝21日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）は閉幕予定日の21日夜も、成果文書案を巡り議長国と各国代表が調整を続けた。温室効果ガス排出の大幅削減や、先進国から途上国への資金支援の加速が焦点となっているが、締約国間の意見の違いは依然残り、会期は延長される可能性が高い。コ