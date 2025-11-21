けさ、千葉県・松戸市のマンションの一室で火災がありました。火元とみられる部屋から1人の遺体が見つかりました。【写真を見る】千葉・松戸のマンションで火災火元とみられる部屋から年齢・性別不明の遺体が見つかる消防車など12台が出動きょう（21日）午前8時前、松戸市西馬橋で「2階から黒い煙と火が出ている。ドンと音がしてガラスが飛んだ」と、近隣住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など12