11月28日（金）から全国のくら寿司にて、現在毎週土曜夕方5：30にFINAL SEASONが放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボキャンペーンが開催される。＞＞＞ビッくらポン！（R）やキャンペーンでもらえるグッズをチェック！（写真7点）毎週土曜夕方5：30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送中、コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破、週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで1