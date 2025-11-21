【くら寿司×ヒロアカ】11月28日よりコラボ開始！ アクスタは描き下ろしビジュアル
11月28日（金）から全国のくら寿司にて、現在毎週土曜夕方5：30にFINAL SEASONが放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボキャンペーンが開催される。
＞＞＞ビッくらポン！（R）やキャンペーンでもらえるグッズをチェック！（写真7点）
毎週土曜夕方5：30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送中、コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破、週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。
舞台は総人口の約8割が何らかの超人能力 ”個性” を持つ世界。 事故や災害、そして ”個性” を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく。
このたび、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の放送を記念し、コラボキャンペーンを実施。
今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」が楽しめる。当たりが出ると、 ”緑谷出久（みどりや いずく）” ”爆豪勝己（ばくごう かつき）” ”轟焦凍（とどろき しょうと）” などのキャラクターをあしらった ”ラバー アクセサリー” や、1年A組のメンバーが全員描かれた ”缶バッジ” 、TVアニメの名シーンが盛り込まれた ”マグネットシート2枚セット” など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。
さらに、税込2500円のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンでは、第1弾＜11月28日（金）〜＞、第2弾＜12月12日（金）〜＞、第3弾＜12月26日（金）〜＞の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、今回限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドがプレゼントされる。
『ヒロアカ』ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるこの機会にぜひくら寿司へ。
