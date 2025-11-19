『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』（新潮社）が11月27日に発売される。 【写真】女優・満島ひかりが演じる「アイラブみー」とは 女優・満島ひかりが全キャラクターの声を担当していることでも話題となっている、Eテレの人気アニメ「アイラブみー」。 ５歳の主人公「みー」が、こころやからだのふとした疑問をきっかけに、「じぶんを大切にするってどういうことなのか？」を